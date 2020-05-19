Гонконг, Китай, , 07:58 — REGNUM Торги на Гонконгской фондовой бирже 19 мая открылись ростом котировок. По данным площадки, индекс Hang Seng поднялся на 554 пункта (2,32%) до значения 24 489.

Положительную динамику практически у всех «голубых фишек» эксперты связывают с оптимизмом по поводу перспектив скорого создания вакцины от нового коронавируса.

В лидерах роста — компании сырьевого сектора, страхования, финансов, коммерческой недвижимостью и высокотехнологичного экспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы Уолл-стрит за день торгов 18 мая прибавили 2−4% на волне оптимизма из-за снятия карантинных ограничений в США и странах Евросоюза.

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