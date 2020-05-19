Горно-Алтайск, , 05:53 — REGNUM Начало туристического сезона в Горном Алтае будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, об этом заявил глава региона Олег Хорохордин на совещании с представителями отрасли.

По его словам, новые случаи заражения коронавирусом выявляются каждый день, а пик заболеваемости не пройден. Между тем ограничительные меры на территории республики действуют уже почти два месяца.

«И этот непростой период для нас не должен пройти зря. Необходимо понимать, что одним неверным решением мы можем перечеркнуть все достигнутые результаты. Этого допустить нельзя», — подчеркнул глава.

И.о. министра природных ресурсов, экологии и туризма республики Екатерина Поварова затруднилась прогнозировать летний сезон. По её словам, он будет как минимум другим. Глава добавил, что решение о возобновлении работы туристических объектов будет приниматься после изучения динамики по коронавирусу в предстоящие две недели и по согласованию с федеральными органами власти.

«Ещё раз подчеркну, торопиться в этой ситуации нельзя, только поэтапно, строго следуя рекомендациям Роспотребнадзора, мы сможем выйти из карантинных мер», — заключил Олег Хорохордин.

Напомним, в Бурятии пока планируют открытие туристического сезона с 29 мая. Однако, как сообщало ИА REGNUM, возобновление работы турбаз состоится только при благоприятной и контролируемой эпидемиологической ситуации.

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