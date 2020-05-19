Пекин, , 01:27 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики намерены в ближайшие два года выделить 2 млрд для оказания помощи странам, пострадавшим от пандемии коронавируса. Об этом 18 мая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Председатель КНР сказал, что его страна, с целью стимулирования международного сотрудничества против COVID-19 намерена предоставить $2 млрд в последующие два года для оказания помощи в борьбе с коронавирусом и на социально-экономическое развитие в пострадавших странах. Речь прежде всего идет о развивающихся странах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американское агентство Bloomberg утверждает, что на северо-восотоке Китая произошла новая вспышка COVID-19. Введенные властями КНР ограничительные меры затронули более 100 млн человек.