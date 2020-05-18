Ашхабад, , 20:36 — REGNUM Вице-премьер-министр Байрамгелди Овезов доложил президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову о намерении госагентства «Туркменские железные дороги» приобрести четыре тепловоза российского производства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, туркменские чиновники, проанализировав технические характеристики ведущих зарубежных производителей, начали переговоры о закупке двух пассажирских и двух грузовых тепловозов у АО «Трансмашхолдинг».

В свою очередь туркменский лидер отметил плодотворный характер сотрудничества с российскими компаниями, поставляющими в Туркмению современную технику.

«Туркмено-российские отношения являются наглядным примером эффективного партнерства, в основу которого заложены наработанный опыт и многоплановый потенциал», — подчеркнул президент Бердымухамедов.