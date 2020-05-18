Ашхабад, , 20:35 — REGNUM Госконцерн «Туркменхимия» ведет с российскими компаниями переговоры о капитальном ремонте завода «Марыазот» и модернизации установленного на нем оборудования. Об этом заявил вице-премьер-министр Шамухаммет Дурдылыев, отчитываясь перед президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

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По словам высокопоставленного чиновника, привлечение российских инвестиций позволит повысить производственную мощность этого предприятия до проектных 450 тысяч тонн аммиачной селитры в год.

Вице-премьер отметил, что сейчас «Марыазот» не способен производить удобрения в таких количествах из-за сильного износа устаревшего оборудования, но за счет российских инвесторов планируется оснастить завод новым оборудованием для производства аммиака, азотной кислоты и селитры.

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