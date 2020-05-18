Ашхабад, , 20:18 — REGNUM Из-за продолжающейся пандемии коронавируса национальный авиаперевозчик Туркмении продлил до 20 июня 2020 года отмену всех международных рейсов. Об этом сообщает российское представительство компании «Туркменские авиалинии».

В список отмененных попали авиарейсы из Ашхабада в Москву, в Санкт-Петербург, в Казань, в Минск, в Алма-Ату, в Пекин, в Дели, в Бангкок, во Франкфурт, в Бирмингем, в Амритсар, в Дубай и в Абу-Даби.

Пассажиры с отмененных рейсов предложили оформить заявление на возврат билетов или дождаться возобновления полетов и повторно забронировать билеты на ближайшие удобные рейсы.

Читайте также: Бердымухамедов поручил чиновникам помочь «Туркменским авиалиниям»