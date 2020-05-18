Нью-Йорк, США, , 19:32 — REGNUM Индексы Уолл-стрит 18 мая растут на волне общего оптимизма из-за постепенного снятия карантинных ограничений в США и во всем мире.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 821,19 пункта (3,47%), до 24 506,61 пункта, индекс S&P 500 вырос на 88,30 пункта (3,08%), до 2952,00 пункта, индекс Nasdaq вырос на 213,09 пункта (2,36%), до 9227,65 пункта.

Фондовый рынок США также поддерживают торги на мировом нефтяном рынке — с начала сессии 18 мая нефть растет в цене, Brent уже преодолела «психологическую отметку» в $35 за баррель.

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