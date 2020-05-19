Вашингтон, , 00:50 — REGNUM Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян присоединилась к борьбе с пандемией коронавируса, запустив целый ряд масок для лица. Она выпустила линейку защитных масок для лица, предназначенных для ношения в течение всего дня, об этом сообщается в Instagram ее брэнда Skims.

Маски от Кардашьян многоразовые, бесшовные, дышащие и эластичные, выпускаются в пяти модных расцветках, так что неудивительно, что они быстро разошлись, как только попали в продажу. Кардашьян сообщила в соцсети всего через несколько часов после запуска нового продукта, что коллекция распродана.

Обращаясь к своим 64 миллионам подписчиков, она уточнила, что работает с местным партнером в Лос-Анджелесе, чтобы произвести новые маски как можно быстрее. Стоимость маски — $25.