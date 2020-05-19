Лондон, , 00:49 — REGNUM Генеральный директор крупнейшей в Европе авиакомпании резко осудил действия правительства Великобритании по борьбе с пандемией коронавируса и назвал планы введения 14-дневного карантина для иностранных туристов «идиотскими и невыполнимыми».»

Майкл О'Лири из авикомпании Ryanair заявил в интервью ВВС, что правительство Великобритании «плохо справляется с кризисом в течение многих недель», добавив, что планы ввести 14-дневный карантин для некоторых международных посетителей, освобождая при этом людей, прибывающих из Ирландии и Франции, «смехотворны.»

»По мере того, как правительство кладет все больше мяса на кости невообразимого, неуправляемого и непопулярного 14-дневного ограничения свободы, люди будут просто игнорировать то, что так безнадежно ущербно», — сказал О'Лири, уточнив, что полностью поддерживает введение «эффективных мер», такие, как ношение защитных масок.