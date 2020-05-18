Киев, , 17:59 — REGNUM Индекс потребительских настроений на Украине в апреле 2020 года составил 66,2 п. и они, как и раньше стремительно ухудшаются.

Соответствующие данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens сегодня, 18 мая, публикуют украинские СМИ.

Согласно источнику, по сравнению с мартом индекс упал на 6,8 п. (а в марте он был на 8,9 п. ниже, чем в феврале).

Аналитики отмечают, что склонность украинцев верить в краткосрочность кризиса (в перспективе одного года) и оптимизм относительно развития в следующие 5 лет удерживает потребительские настроения от более резкого падения.

В документе отмечается, что наиболее уязвимым к текущему кризису оказался индекс целесообразности делать крупные покупки: апрельское значение индекса является минимальным за период с июня 2014 года. Это свидетельствует о сильном ощущении неопределенности среди потребителей и стратегии осторожного потребительского поведения, резюмируют эксперты.

ИА REGNUM напоминает, что ранее украинский Нацбанк заявил, что самое сильное потрясение украинская экономика испытает во II квартале 2020 года. В прогнозе регулятора отмечается, что экономика сократится на 11% в годовом исчислении, уровень безработицы вырастет примерно до 12% в сезонно скорректированном выражении, а рост зарплат приостановится.