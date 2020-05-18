Москва, , 17:50 — REGNUM Российская государственная корпорация «Газпром» начала проектно-изыскательные работы по прокладке газопровода «Сила Сибири — 2». Об этом сегодня, 18 мая, заявил журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«По поручению президента России «Газпром» начал проектно-изыскательские работы по газопроводу «Сила Сибири — 2», — рассказа Алексей Миллер.

Как и «Сила Сибири», новый газопровод не будет только лишь экспортным — он также предназначен для соединения газотранспортной инфраструктуры запада и востока России и конечно газификации Восточной Сибири.

Но и экспортная составляющая предполагается довольно мощной. По словам Миллера, «Сила Сибири — 2» может стать основой нового экспортного канала через Монголию в Китай мощностью до 50 млрд кубометров.