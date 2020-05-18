Киев, , 17:32 — REGNUM Россия старается захватить энергорынок Украины при помощи дешевого электричества, заявил в ходе одного из политических шоу на телевидении украинский экс-министр энергетики Иван Плачков.

Москали виноваты! Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Бывший чиновник назвал происходящее «энергетической экспансией» России.

По его словам, в перспективе Россия рассчитывает поставлять дешевую электроэнергию на Украину с АЭС в Белоруссии, когда станция будет достроена.

«Причем, российская сторона готова поставлять электроэнергию даже бесплатно, только чтобы уничтожить украинскую генерацию», — отметил Плачков.

ИА REGNUM напоминает, что ранее и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец заявила, что одной из причин катастрофического состояния энергетики страны сейчас действительно являются поставки дешевой электроэнергии из России, возобновить которые Рада разрешила осенью прошлого года.

«Нам это стоило невостребованных 1,5 млн тонн украинского угля… нам это стоило 5 млрд грн, которые были направлены не в нашу экономику и не нашим энергогенерирующим компаниям, а нашим соседям», — заявила Буславец 12 мая.

В настоящий момент на Украине уже приняли ряд постановлений, закрывающих любую возможность импорта электроэнергии из России и Белоруссии.

По информации СМИ, офис Зеленского рассматривал кандидатуру Ивана Плачкова на пост министра энергетики, но в итоге выбор был сделан не в его пользу.