Рига, , 16:27 — REGNUM Представители ряда латвийский компаний, работающих в секторе быстрых кредитов, заявили о падении объёмов кредитования в стране в течение трёх последних месяцев. Об этом, как пишет портал Dienas Business, сообщил руководитель одной из компаний Гвидо Эндлер.

«Третий месяц подряд мы фиксируем снижение объёмов потребительского кредитования. Кредитные компании, понимающие снижение возможности людей обслуживать займы, вынуждены быть более консервативны при их выдаче», — сказал Эндлер.

По его словам, до режима введения ЧС одобрение получали 30% заявок, сейчас только 23%. Объём кредитования в марте, по сравнению с февралём и январём, снизился на 19%, а в апреле упал ещё на 24%, но уже по сравнению с мартом. Ряд компаний «быстрых кредитов» сократили штат на 15%, добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.