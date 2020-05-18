Киев, 18 мая 2020, 16:02 — REGNUM Чаще всего граждане Украины получают зарплату в диапазоне от 4723 грн до 6000 грн (примерно 180−220 долларов), сообщила 18 мая украинская государственная служба статистики.
Ведомство подчеркивает, что обнародованные данные показывают ситуацию в марте, передает корреспондент ИА REGNUM.
На самом минимальном, до 4723 грн (180 долларов), уровень зарплаты у 9,6% граждан Украины.
11,6% граждан Украины получают зарплату от 8000,01 до 10 000,00 грн (от 300 до 370 долларов).
Зарплату свыше 20 тыс. гривен (более 740 долларов) насчитали для 10,3% работников.
ИА REGNUM напоминает, что ранее госстат сообщил, что средняя зарплата в марте на Украине составила 11.446 грн (примерно 420 долларов).