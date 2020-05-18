Нур-Султан, , 15:58 — REGNUM Нефтеперерабатывающие заводы Казахстана переведены в минимальный технологический режим. Об этом 18 мая заявил заместитель министра энергетики республики Асет Магауов на брифинге.

По его словам, мера позволит избежать перепроизводства топлива. Замминистра выразил надежду на рост спроса после отмены ограничительных мер.

Магауов добавил, что спрос на дизельное топливо остается на приемлемом уровне. Это происходит за счет весенних полевых работ и грузового транспорта.

Напомним, по итогам первых четырех месяцев 2020 года объем потребления бензина в Казахстане составил 1,2 млн тонн, что на 9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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