Сеул, , 15:12 — REGNUM Южнокорейская компания SK Engineering & Construction (SK E&C) получила заказ на инженерное проектирование установки дегидрирования пропана (PDH) в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, проект, заказчиками которого являются SK Gas и Saudi Arabian Advanced Global Investment Company, оценивается в $7,55 млн.

Известно, что завод, производственной мощностью 843 тыс. тонн в год, планируется построить в 600 км к северо-востоку от Эр-Риярда.

В июне прошлого года южнокорейская компания получила заказ на проектирование подобной установки в Бельгии.