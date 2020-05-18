Москва, , 15:01 — REGNUM В России стартовал прием заказов на новое поколение Volkswagen Polo. Об этом сообщает пресс-служба марки.

На выбор будут доступны четыре версии автомобиля: Origin, цена за которую будет начинаться от 792,9 тыс. рублей, Respect стоимостью от 837,9 тыс. рублей, Status по цене от 971,9 тыс. рублей и Exclusive — от 1 млн 111 тыс. 900 рублей.

Силовая линейка будет состоять из 1,6-литрового двигателя мощностью 90 л. с. или 110 л. с. и 1,4-литрового мотора производительностью 125 «лошадей». Агрегатироваться двигатели мощностью 90 и 110 л. с. будет пятиступенчатой «механикой», а последний будет еще на выбор предлагаться с шестиступенчатой МКПП. Более производительный 125-сильный агрегат будет идти в паре с семиступенчатой DSG.

Новинка получила новый логотип немецкой марки, став первой такой моделью на российском авторынке. Внешность автомобиля несколько видоизменилась. Так, Polo обзавелся новой радиаторной решеткой, новым передним бампером и задним диффузором. Специально для перевозки крупногабаритных грузов появился Polo в кузове лифтбек.

Ранее руководитель отдела продаж и маркетинга Volkswagen Юрген Штакманн заявил, что немецкая марка откажется от выпуска электрических версий Polo, Golf и Passat.

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