Джакарта, , 14:56 — REGNUM Всемирный банк выделил 700 млн долларов США для улучшения системы социальной защиты и укрепления финансового сектора в борьбе с COVID-19 в Индонезии, сообщает Antara.

«Что касается Индонезии, мы поддерживаем правительство, которое будет продолжать уделять основное внимание защите наиболее уязвимых групп населения и повышению готовности к чрезвычайным ситуациям в приоритетных секторах», — заявил представитель Всемирного банка Сату Кахконен.

Финансирование может помочь министерству социальных дел в укреплении потенциала системы социальной защиты для усиления и своевременной защиты людей, пострадавших от масштабных стихийных бедствий или будущих эпидемий.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия присоединилась к сотни странам мира, которые поддерживают призыв к независимому расследованию причин возникновения эпидемии COVID-19.

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