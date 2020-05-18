Токио, , 14:51 — REGNUM Представители южнокорейских предприятий в Японии оказывают гуманитарную помощь японским коллегам. Об этом 18 мая сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, представители Корейской ассоциации торговых компаний в Синдзюку и Кредитного союза Асука передали районной администрации Синдзюку 20 тыс. защитных масок.

20 мая представители Федерации предприятий Южной Кореи в Японии, в состав которой входят около 300 южнокорейских компаний, передадут администрации Токио 2300 защитных костюмов.

По состоянию на 17 мая с начала эпидемии в Японии выявлено 17 049 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв пандемии — 769 человек.

Синдзюку — один из 23 специальных районов Токио, административный центр префектуры Токио.