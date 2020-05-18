Киев, , 14:29 — REGNUM На Украине СМИ и эксперты продолжают обсуждать информацию о том, что Киевская горгосадминистрация намерена закупить в Белоруссии 200 автобусов МАЗ на общую сумму 50,7 млн евро, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 мая.

Напомним, что сразу же после обнародования информации в СМИ народный депутат Верховной рады Александр Ткаченко, представляющий фракцию «Слуга народа», заявил, что в ходе тендера власти Киева выбрали предложение с ценой на 30% выше, чем у другого участника торгов и при этом дилера, с которым ранее не сотрудничали. Ткаченко постоянный дилер «МАЗтранссервис» предлагал за те же деньги не 200 автобусов, а 220.

Сегодня же экономист Павел Вернивский раскритиковал идею в принципе, в независимости от конкретного дилера, задавшись вопросом «есть ли предел этому идиотизму?».

«Кличко хочет купить для Киева 200 автобусов МАЗ! Это у нас аттракцион неслыханной щедрости, что мы уже белоруссам помогаем выйти из кризиса?», — задается вопросом эксперт.

Специалист отмечает, что белорусы «компенсируют часть процентной ставки и кредит от белорусов дешевле, чем на украинскую технику», поэтому выбор поставщика по своему логичный. Но при этом, подчеркивает Вернивский, очень удивительно, что «украинское государство настолько импотентно», что не может решить вопрос локализации производства в своей стране хотя бы частично.

«И вы ещё удивляетесь, почему в Украине растет эмиграция? Почему исчезают рабочие места? Да как они могут не исчезать, если такая фигня происходит в экономике?», — резюмировал экономист.