Душанбе, , 14:00 — REGNUM В Горно-Бадахшанскую автономную область Таджикистана по распоряжению президента страны Эмомали Рахмона15 мая была отправлена партия гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба главы государства.

Медицинские работники восьми городов и районов ГБАО в качестве гуманитарной помощи получили более 500 тонн продуктов питания общей стоимостью 3 млн сомони или порядка 292,3 тыс. долл.

Груз в область доставили 45 большегрузных машин.

Рахмон также распорядился отправить в ГБАО машину скорой помощи, медикаменты и защитные средства.

В сообщении отмечается, что ранее, 13 мая, для поддержки медицинских работников и пациентов областной центральной больницы административного центра ГБАО города Хорог президент направил 20 тонн гумпомощи: 4 тонны муки, по 2 тонны риса, сахара, макарон, картофеля, лука и моркови соответственно. Кроме продуктовой части в состав гуманитарного груза вошло также медицинское оборудование, защитные маски и специальная одежда, антисептики и различные лекарственные препараты.