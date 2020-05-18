Сухум, , 14:00 — REGNUM Проведение проверок кафе и ресторанов в Абхазии на готовность обеспечить эпидемиологическую безопасность по коронавирусу начали сотрудники МЧС республики. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба ведомства.

«Были осмотрены заведения на набережной Сухума, в центре города, в районе Турбазы, Синопа и Нового района», — говорится в заметке от службы спасателей.

В МЧС отмечают, что планируют сделать максимальный охват городских объектов питания.

Как сообщало ИА REGNUM, указом президента Абхазии в республике разрешено возобновить работу кафе и ресторанам. Также в документе оговариваются условия, которые необходимо соблюдать в заведениях общепита. Персоналу предписано работать в защитных масках, а столы должны быть расставлены так, чтобы обеспечивалась дистанцию между посетителями не менее 1,5 метров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Абхазии объяснили, почему девочку с пневмонией лечат от COVID-19