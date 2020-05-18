Москва, , 13:54 — REGNUM С 1 июня в Банке России начнут работу департамент инфраструктуры финансового рынка (ДИФР) и департамент инвестиционных финансовых посредников (ДИФП). Об этом 18 мая сообщила пресс-служба Банка России.

В сферу контроля ДИФР, который создан на основе департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка, войдёт большинство субъектов инфраструктуры финансового рынка, включая платформенные сервисы.

В том числе департамент будет осуществлять регулирование и надзор за депозитариями, клиринговыми организациями, организаторами торговли, ценовыми центрами, операторами товарных поставок.

В зону ответственности ДИФР также войдут кредитные рейтинговые агентства и субъекты рынка в сфере краудфандинга — операторы инвестиционных платформ, а также специализированные депозитарии.

Изменения в Банке России обусловлены растущей значимостью инфраструктурных организаций, что обусловило необходимость «гармонизации подходов к регулированию и надзору за инфраструктурой», пояснили в Банке России. В свою очередь, создание департамента, ответственного за инвестиционных финансовых посредников, позволит повысить эффективность надзора и регулирования на рынках, на которые в последние годы массово приходят физические лица.