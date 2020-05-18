Москва, , 13:46 — REGNUM Правительству следует пересмотреть подход к оказанию помощи бизнесу, критерием должны быть не формальные признаки, а реальные масштабы ущерба, которые проще всего узнать из показателей выручки, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 18 мая, вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова.

« Мы и раньше, и сейчас предлагали и предлагаем правительству пересмотреть подход к оказанию помощи. Он не должен основываться на «общероссийском классификаторе видов экономической деятельности». Этот классификатор всегда был формальностью, а сейчас его внезапно сделали главным критерием. И в итоге от 85 до 90% предприятий малого и среднего бизнеса остались вообще без какой бы то ни было поддержки.

Критерием должно быть снижение выручки. Если у предприятия она снизилась на 30% и более, значит, это предприятие действительно пострадало, что бы там ни говорили формальные признаки. А ведь у многих из тех, кому не помогают, выручка сократилась на 80−90%.

Что мы получили в итоге? Если в первый месяц большинство предпринимателей старались сохранить персонал, то сейчас уже около половины предпринимателей думают над сокращениями. Потому что им запретили работать, потому что они не получают никакой поддержки и потому что у них нет возможности «вытянуть» эту ситуацию.

И важно понимать, что государство тут ничего не сэкономит. Известно, что если не заниматься профилактикой, потом потребуется потратить в десять раз больше на ремонт. Именно это и происходит. Часть предприятий закроется, люди придут на биржу труда, государство должно будет им платить, и мы получим серьезную социальную проблему. Заново восстанавливать — это всегда сложнее, дольше и дороже, чем поддержать.