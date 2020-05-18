Москва, 18 мая 2020, 13:46 — REGNUM Правительству следует пересмотреть подход к оказанию помощи бизнесу, критерием должны быть не формальные признаки, а реальные масштабы ущерба, которые проще всего узнать из показателей выручки, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 18 мая, вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова.
«Трансляции ИА REGNUM»
Помощь бизнесу не должна основываться на формальных критериях — эксперт
«Мы и раньше, и сейчас предлагали и предлагаем правительству пересмотреть подход к оказанию помощи. Он не должен основываться на «общероссийском классификаторе видов экономической деятельности». Этот классификатор всегда был формальностью, а сейчас его внезапно сделали главным критерием. И в итоге от 85 до 90% предприятий малого и среднего бизнеса остались вообще без какой бы то ни было поддержки.
Критерием должно быть снижение выручки. Если у предприятия она снизилась на 30% и более, значит, это предприятие действительно пострадало, что бы там ни говорили формальные признаки. А ведь у многих из тех, кому не помогают, выручка сократилась на 80−90%.
Что мы получили в итоге? Если в первый месяц большинство предпринимателей старались сохранить персонал, то сейчас уже около половины предпринимателей думают над сокращениями. Потому что им запретили работать, потому что они не получают никакой поддержки и потому что у них нет возможности «вытянуть» эту ситуацию.
И важно понимать, что государство тут ничего не сэкономит. Известно, что если не заниматься профилактикой, потом потребуется потратить в десять раз больше на ремонт. Именно это и происходит. Часть предприятий закроется, люди придут на биржу труда, государство должно будет им платить, и мы получим серьезную социальную проблему. Заново восстанавливать — это всегда сложнее, дольше и дороже, чем поддержать.
Опасность эта уже начинает осознаваться, судя по новым поручениям и совещаниям, где в центре внимания будет именно тема занятости«, — отметила Елена Дыбова.
В марте 2020 года в условиях пандемии коронавируса власти РФ ввели ряд мер поддержки экономики и бизнеса. 16 марта российское правительство приняло решение о создании антикризисного фонда в размере 300 млрд рублей, введении отсрочки по взысканию налогов для туристической и авиационной отраслей, предоставлении предприятиям торговли доступа к льготным кредитам для создания запаса товаров первой необходимости, расширении действующих программ льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. 20 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о расширении программы рефинансирования для малого и среднего бизнеса, рекомендации проводить реструктуризацию кредитов физических лиц, а также о новых мерах по поддержанию доступности ипотеки и снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации.
Кроме того, президент Владимир Путин 25 марта объявил об отсрочке по уплате налогов для малого и среднего бизнеса, снижении ставок страховых взносов для зарплат больше МРОТ, введении моратория на требования банкротств предприятий из наиболее уязвимых сфер экономики, кредитных каникулах для граждан и некоторых других мерах.
Кроме того, президент Владимир Путин 25 марта объявил об отсрочке по уплате налогов для малого и среднего бизнеса, снижении ставок страховых взносов для зарплат больше МРОТ, введении моратория на требования банкротств предприятий из наиболее уязвимых сфер экономики, кредитных каникулах для граждан и некоторых других мерах.