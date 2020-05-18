Москва, , 13:38 — REGNUM Российское правительство стабильно снижает размер ежемесячной накопительной части пенсии, и сделали это в очередной раз, при этом, никаких серьёзных причин для этого нет, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, комментируя предложение Минтруда РФ.

«Если ориентироваться на увеличение средней продолжительности жизни, то увеличивать период выплат можно и более медленными темпами.

В виду того, что средняя продолжительность жизни увеличивается не такими быстрыми темпами.

Можно только предположить, что правительство демонстрирует, что оно «держит руку на пульсе», четко отслеживая соотношение времени выплат и средней продолжительности жизни», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России уже с 2021 года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии. Соответствующий законопроект разработало Министерство труда и соцзащиты.

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