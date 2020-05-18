Сеул, , 13:36 — REGNUM Из-за колебаний цен нефть в июне 2020 года топливные сборы на международные и внутренние рейсы в Южной Корее составят 0 вон. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отраслевые источники.

По данным источников, нулевые топливные сборы на международные рейсы сохраняются на протяжении трех месяцев подряд, на внутренние рейсы — двух месяцев подряд.

Напомним, что в марте текущего года топливные сборы на международные рейсы южнокорейской компании Korean Air варьировались от 3600 вон (~$2,92) до 19 200 вон (~$15,5), в зависимости какое расстояние самолёт преодолеет из пункта А в пункт В (от 804,6 км до 16 тыс. км), а на внутренние рейсы — 2200 вон (~$1,78).