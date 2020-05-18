Казань, , 13:38 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов обратился с просьбой в правительство РФ о включении СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших в условиях пандемии.

Свое обращение глава республики направил и.о. премьер-министра Андрею Белоусову. В документе говорится, что «резкое падение доходов региональных СМИ может спровоцировать приостановку и даже прекращение их деятельности, что приведет к ухудшению информационного обеспечения граждан, лишит органы власти действенных каналов коммуникации с населением и может повлиять на общественно-политическую стабильность и безопасность», сообщает «Татар-информ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мининформпечати Саратовской области, в лице министра Светланы Бакал, предложили включить СМИ (средства массовой информации) и полиграфию в список предприятий, наиболее пострадавших от коронавируса.

Кроме того, необходимость включения СМИ в перечень пострадавших отраслей во время пандемии обсуждалась в Минкомсвязи и профильном комитете Госдумы. По словам главы Союза журналистов России Владимира Соловьева, было проведено исследование, в котором приняли участие представители 563 региональных, районных и местных изданий из 85 регионов РФ. В период пандемии у 37,5% СМИ сократились тиражи и количество эфиров, 19% изданий сократили штат сотрудников. Поддержку властей получили лишь 14% средств массовой информации.

Читайте также: В Саратовской области к пострадавшим от коронавируса отраслям добавят СМИ