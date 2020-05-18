Москва, , 13:25 — REGNUM Представители Российского союза туриндустрии и Российского союза промышленников и предпринимателей попросили руководство страны обратить внимание на отсутствие в законопроекте о поддержке туристической отрасли фирм, занимающихся выездным туризмом.

«Многие страны приняли решения об отсрочке обязательств туроператоров, но ни одной из них не пришло в голову поразить при этом в правах туроператоров по выездному туризму и наказать туристов, которые хотели, но не смогли из-за эпидемии выехать за рубеж <…> Отказ туроператорам в праве переносить туры за рубеж на срок, установленный правительством РФ, нанесет удар и по внутреннему туризму», — говорится в тексте письма, адресованного властям.

Данное письмо уже подписали и.о. президента РСТ и руководитель комиссии по туриндустрии РСПП Сергей Шпилько, глава комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты РФ Юрий Барзыкин, а также более 8200 представителей турбизнеса.

В РСТ отметили, что сбор подписей всё ещё продолжается, поскольку второе чтение законопроекта намечено на 20 мая.