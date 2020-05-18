Минск, , 12:57 — REGNUM Белоруссия подала заявку на инструмент быстрого финансирования МВФ, а также ведёт переговоры с Китаем о двух займах. Об этом сообщает международное рейтинговое агентство Fitch.

Агентство 15 мая подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги официального Минска по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне «В» (прогноз «стабильный»). Fitch видит слабые перспективы роста белорусской экономики, отмечая высокую подверженность госдолга валютным рискам, невысокие золотовалютные резервы и уязвимость банковского сектора.

Эксперты агентства считают, что в нынешнем году Белоруссия направит на плановое погашение внешнего долга Белоруссии в 2020 году составляет $2,5 млрд, из которых $797 млн уже выплачено.

Напомним, официальный Минск отрицает наличие эпидемии в Белоруссии. Александр Лукашенко называет происходящее «коронапсихозом» и «истерией». Ещё в 2015 году он поклялся полностью рассчитаться с долгами и обещал начать новую пятилетку без таковых.

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Тем не менее, в декабре 2019 года власти Белоруссии взяли в долг 3,5 млрд юаней (около $500 млн) у Банка развития Китая. После этого Минск запросил финансовую помощь у МВФ. Всемирного банка и других международных финансовых структур, а также у правительств ряда стран.

Министр финансов республики Максим Ермолович заявил 16 мая о намерении привлечь $3 млрд от международных финансовых институтов. В прошлом месяце первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявлял $2−2,5 млрд внешних заимствований.

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