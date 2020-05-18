Сеул, , 12:49 — REGNUM Фонд Била и Мелинды Гейтс инвестировал средства в южнокорейские компании, занимающихся разработкой вакцин и поиском способов лечения и профилактики коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, компания SK BioScience получила от частного фонда 4,4 млрд вон (~$3,6 млн), а компания KT — 12 млрд вон (~$9,7 млн).

Фонд Билла и Мелинды Гейтс — ранее известный как «Фонд Уильяма Х. Гейтса», является частным фондом, основанным Биллом и Мелиндой Гейтс. Он был открыт в 2000 году и считается крупнейшим частным фондом в Соединенных Штатах с активами в размере более 40 миллиардов долларов.