18 мая 2020 | Время чтения 2 мин

Цены на недвижимость после пандемии будут вести себя по-разному, в зависимости от класса и уровня объектов.

Ян Марчинский, , 13:24 — REGNUM Жилая недвижимость. Первичный рынок

Недвижимость Иван Шилов © ИА REGNUM

Эконом и комфорт. Данный класс недвижимости ждет самый позитивный сценарий относительно всех других классов недвижимости. В данный период цены держатся на прежнем уровне, где-то есть повышение. Спрос сохранен благодаря беспрецедентным мерам поддержки со стороны государства. Правительство впервые за всю историю предоставило ипотеку по ставке 6,5% и одновременно пообещало выкупить миллионы квадратных метров жилья. Даже без учета выкупного пула спрос на данный сегмент высокий. У застройщиков, кто сумел наладить показы в онлайне, количество сделок сократилось не сильно, кто-то даже выполняет планы продаж.

После пандемии ожидаю сохранения спроса, возможна просадка до 10% на спрос. Цены падать также будут в крайней ситуации, только если у застройщика резкая нехватка ликвидности. Возможен рост стоимости объектов.

Бизнес и премиум. Данный класс жилья просел существенно сильнее, так как объявленные меры поддержки значительно меньше способствуют продажам данного сегмента. Объем сделок просел кратно. Цены пока держатся на прежнем уровне, но впоследствии можно прогнозировать падение цен.

Квартира Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вторичное жильё

Исторически в России объём сделок на вторичном рынке превосходил объём сделок на первичном, но после введённых правительством стимулов тренд изменился. Количество сделок на вторичном рынке сократилось в разы, и в ближайшее время спрос на вторичный рынок будет низким, цены будут падать, в каких-то случаях экстремально. Люди, потерявшие работу, бизнес, будут вынуждены распродавать свою недвижимость по низким ценам, особенно когда будет снижаться спрос из-за падения покупательской способности и обнищания населения. Знаю по опыту, что дисконты будут до 50%.

Коммерческая недвижимость

Данный сегмент также ждут не лучшие времена. Уже сейчас видно снижение цен. Меры поддержки правительства данного класса не коснулись. В целом сейчас много разговоров, что предприниматели и бизнес будут переходить в онлайн и просядет аренда офисов и стрит-ретейл. Но мировая практика такова, что многие крупные компании и даже правительства пытались перевести персонал в онлайн, но спустя время вернули почти всех в офис, т. к. эффективность сотрудников упала в два раза. Поэтому можно прогнозировать падение цен в среднесрочной перспективе. Офисы спустя время, думаю, вернутся, а вот в стрит-ретейл вряд ли.

По странам Европы, которые уже вышли с карантина, видно, что цены на жилую недвижимость остались на прежнем уровне, дисконты есть в частных случаях и упали в коммерции.

Аренда помещений Александр Кульчицкий © ИА Красная Весна

Также надо понимать, что в России сейчас 30 триллионов рублей на депозитах. Учитывая, что правительство вводит налог на доход с депозитов, а у населения, владеющего деньгами, низкий уровень доверия власти, потому что исторически наши сограждане привыкли сохранять и инвестировать деньги в недвижимость, считаю, что большое число денег с депозитов уйдёт в недвижимость, тем самым поддержит спрос и цены. Поэтому на данный момент глобальной распродажи на рынке недвижимости можно не ждать. Но просадка будет примерно через 2−4 месяца, так как недвижимость имеет определенную инерцию и реагирует медленнее.