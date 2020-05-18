Москва, , 12:19 — REGNUM Минфин рекомендовал сократить сроки проведения камерных налоговых проверок в отношении обращений физических лиц по вопросам получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая, об этом говорится в ответе главы Минфина Антона Силуанова на депутатский запрос Олега Быкова («Единая Россия»).

Силуанов в ответе проинформировал, что рекомендации депутата Госдумы Быкова по целесообразности сокращения сроков проведения камерных налоговых проверок в отношении обращений физических лиц по вопросам получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц, а также по вопросу организации работы межведомственного взаимодействия уполномоченных органов и организаций, автоматизации процесса предоставления физическим лицам налогового вычета направлены в Федеральную налоговую службу (ФНС).

Сейчас три месяца проходит камеральная проверка, плюс месяц на осуществление выплат. На практике получение вычета занимает четыре месяца.

«Учитывая, что налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц являются своеобразной формой участия государства в софинансировании социально значимых расходов физических лиц, более быстрое получение таких вычетов будет способствовать достижению целей обеспечения финансовой поддержки граждан, остро нуждающихся в таковой в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», — говорится в ответе за подписью Силуанова.