Самара, , 12:19 — REGNUM Арбитраж Самарской области 26 мая 2020 года планирует начать рассмотрение претензий ООО «Самарские строительные технологии» к «лопнувшему» в марте 2018 года АО «АктивКапитал Банк». Истец требует признать целое здание в Самаре самовольной постройкой и обязать банк снести её в течение полугода, несмотря на то, что дом был построен ещё в 1949 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан ещё в январе 2020 года, но до сих пор не рассмотрен по существу. Истец, работающий в сфере управления недвижимостью, требует признать нежилое здание на улице Красноармейская, 1 в Самаре самовольной постройкой. При этом по данному кадастровому номеру в базе Росреестра оформлен административный корпус площадью 3316,9 кв. м, который был достроен в 1949 году. Кадастровая стоимость трёхэтажного здания из кирпича — 167 641 399,8 рубля.

От ответчика, который два года назад был признан банкротом, требуют «снести за счёт собственных средств ответчика в течение шести месяцев с момента вступления решения в законную силу, самовольную постройку — нежилое здание», а если решение не будет исполнено, то предоставить истцу «право за свой счёт осуществить снос с последующим отнесением произведенных расходов на ответчика».

Ранее суд отказал истцу в наложении обеспечительных мер в виде запрета подводить итоги торгов по продаже данного здания и участка площадью 1 362,3 кв. м под ним до рассмотрения судом иска ООО «Самарские строительные технологии». Отказ обжалуется в апелляционной инстанции.

Напомним, арбитражный управляющий банка-банкрота на сегодня формирует конкурсную массу, в том числе через распродажу имущества должника. У АО «АктивКапитал Банк» на начало марта 2020 года были долги перед 3 042 кредиторами на общую сумму более 25,417 млрд рублей.