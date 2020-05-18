Пенза, , 12:46 — REGNUM В больницах Пензенской области из-за повышенной наполняемости проведут ремонт неиспользуемых ранее корпусов и помещений. Об этом распорядился 18 мая губернатор региона Иван Белозерцев.

Переполненные пациентами стационары не должны стать причиной размещения больных в помещениях, не соответствующих назначению.

«Некоторые главные врачи заполняют больными те площади, которые в больницах лет 10 уже не использовались. Эти палаты требуют ремонта», — подчеркнул глава области. Больные должны находиться «в надлежащих нормальных, человеческих условиях», добавил он.

Из регионального бюджета надо изыскать и направить каждой больнице 2−3 млн рублей на срочный ремонт тех помещений, которые последнее время не востребованы, заключил Белозерцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с момента начала эпидемии подтвердились 1 172 случая заражения коронавирусом, за сутки их число увеличилось на 71 человека.

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