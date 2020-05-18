Москва, , 12:03 — REGNUM Минсельхоз РФ не считает нужным выступать против постановления российского правительства касаемо упрощённого ввоза соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на источники в ведомстве.

«Приостановление или отмена действия акта создаст предпосылки для дефицита кормовой базы и поставит под угрозу стабильную работу российских животноводческих предприятий», — сказал собеседник агентства.

По его словам, монополизация российского рынка в поставках соевых бобов с ГМО является «прямым риском повышения сложившихся цен на продукцию животноводства».

В этой связи, резюмирует источник издания, министерство не считает необходимым протестовать против постановления.