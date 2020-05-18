Нур-Султан, 18 мая 2020, 11:59 — REGNUM Курс доллара США в Казахстане снизился до 417,24 тенге. Это следует из данных Казахстанской фондовой биржи (KASE), опубликованных 18 мая на сайте KASE.
В пятницу, 15 мая, торги на бирже закончились при курсе 420,26 тенге за доллар США. Объем торгов 18 мая составил $25,75 млн. В обменниках Казахстана средняя цена покупки доллара составляет 417,7 тенге, продажи — 420,1 тенге.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман заявил, что российский рубль получил поддержку от повышения мировых цен на нефть. Этот фактор, в свою очередь, связан с увеличением спроса благодаря смягчению карантина.
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