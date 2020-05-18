Пекин, , 11:54 — REGNUM Новый кроссовер китайской компании Geely — Boyue Pro в апреле по продажам на китайском авторынке обошел Toyota RAV4. Об этом сообщает портал Carsweek.

За прошлый месяц дилеры китайской марки продали в Китае 17 000 экземпляров Geely Boyue Pro, что на 1000 больше по сравнению с продажами Toyota RAV4 в том же месяце. В итоге кроссовер, который в России известен под названием Atlas Pro, занял четвертое место в рейтинге самых продаваемых автомобилей на рынке Поднебесной. Ранее эта строчка принадлежала японскому кроссоверу.

Цена на Geely Boyue Pro в КНР составляет от 88 800 юаней (915 000 рублей). На российском авторынке начальная стоимость кроссовера Geely Atlas равна 1 204 990 рублей.

Напомним, Geely Boyue Pro в Китае оснащается новым бензиновым трехцилиндровым турбированным мотором, который является совместной разработкой китайской компании с Volvo.

Объем агрегата составляет 1,5 л, а производительность — 177 л. с. Кроме того, в силовой линейке есть также четырехцилиндровый турбодвигатель на 1,8 л мощностью 184 «лошади». Агрегатируются моторы с семиступенчатым «роботом». Привод передний или полный.

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