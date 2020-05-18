Москва, , 11:34 — REGNUM На получение единовременной выплаты на детей в возрасте от трех до 16 лет через Единый портал госуслуг подано более 7 млн заявлений. Об этом 18 мая сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«За шесть дней граждане РФ подали через Единый портал госуслуг более 7 млн заявлений по оформлению единовременной выплаты для 10 млн детей», — сообщили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая президент России Владимир Путин объявил о реализации новых мер поддержки для граждан и бизнеса в условиях пандемии.

В частности, всем семьям, где есть дети в возрасте от трёх до 16 лет, назначена единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей на одного ребёнка. На эти цели планируется направить порядка 200 млрд рублей.

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