Москва, , 11:22 — REGNUM За шесть минувших дней на портале «Единый портал госуслуг» оформлено более 7 млн заявлений по оформлению единовременной выплаты для 10 млн детей в возрасте от трёх до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минкомсвязи.

«Услуга стала самой популярной с момента запуска Единого портала госуслуг в 2009 году. В пиковые моменты на портале оформлялось более трёх тысяч заявлений на выплаты в минуту, а в среднем этот показатель составил полторы тысячи в минуту», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 мая президент РФ Владимир Путин подписал пакет поправок к Указу от 7 апреля 2020 года № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».