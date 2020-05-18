Москва, , 10:53 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил многомиллионный иск к военному застройщику, который строил дома для военнослужащих в разных регионах России — АО «Главное управление обустройства войск». Иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заявление от ПАО «Московский областной банк», санируемого с 2014 года, поступило 13 мая 2020 года. Сумма исковых требований — 802 727 828,84 рубля. Подробности иска от банка из топ-25 по размеру активов пока не известны. Третьим лицом в споре выступает учреждённое Минобороны РФ ФГУП «Главное военно-строительное управление № 12».

ФГУП и АО связывают как минимум семь госконтрактов на сумму 1 млрд рублей, в том числе по проектам в Тульской, Омской, Рязанской, Псковской и Московской областях.

Напомним, с «Главным управлением обустройства войск» неоднократно судилось Министерство обороны РФ. В апреле 2020 года ведомство обратилось с претензиями на 11 млн рублей и 22,5 млн рублей. Ещё несколько дел связаны со взысканием неустоек по разным контрактам.

АО «Главное управление обустройства войск» было исполнителем по более чем 50 контрактам Минобороны РФ, в том числе на строительство жилья в Новосибирской, Саратовской, Воронежской областях и других регионах. 15 мая 2020 года министерство подало ещё порядка 20 исков к АО.