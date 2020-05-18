Москва, , 10:53 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс и глава АФК «Система» Владимир Чирахов, возможно, войдут в совет директоров корпорации. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба АФК «Системы».

Также уточняется, что соответствующее решение принято советом директоров «Системы».

Кроме того, указывается, что на общем собрании акционеров АФК «Система», которое заочно состоится 27 июня, может стать членом совета директоров ещё один новый член — экс-заместитель премьер-министра и бывший министр экономики и экс-министр здравоохранения Люксембурга Этьен Шнайдер.

Помимо этого, известно, что позиции в совете директоров АФК «Система» будут сохранены основным бенефициаром и председателем совета директоров корпорации Владимиром Евтушенковым, главой совета директоров МТС Феликсом Евтушенковым, заместителем председателя совета директоров и экс-президентом «Системы» Андреем Дубовсковым и др.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России вступающие в силу с 1 июня поправки в закон о защите соцвыплат от их списания по долгам получателя не будут работать в отношении добровольных алиментов на детей.