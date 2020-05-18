Москва, , 10:45 — REGNUM Власти РФ правильно реагируют на ситуацию, вызванную распространением коронавируса, считает экономист Василий Колташов. Об этом он написал 17 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

«Мы имеем беспрецедентное в отечественной рыночной истории решение о выплатах семьям, а это сразу 27 млн детей, — написал Колташов. — Вместе с этим поддержка бизнеса построена так, чтобы обеспечить по максимуму сохранение рабочих мест. Ясно, что безработица в стране выросла, но это не повод не замечать сделанный наверху моральный и стратегический выбор. Суть его: прежде прочего обеспечить поддержку людям, особенно семьям с детьми, на нынешнем этапе кризиса сохранить как можно больше рабочих мест и даже поддержку компаниям оказывать в привязке к сохранению кадров (списание через год кредитов при сохранении 90% кадров). Всё это признаки весьма важного морального и стратегического разворота, происходящего на самом верху. Неправильно не замечать этого».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее жители России подали уже 5,3 млн заявок на 7,5 млн детей на единовременное пособие в размере 10 тыс. рублей.