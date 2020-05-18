Москва, , 10:56 — REGNUM Сроки исполнения ряда программ в рамках национального проекта «Цифровая экономика» стоит пересмотреть в связи с эпидемией коронавируса, полагают в аналитическом центре (АЦ) при правительстве РФ. Об этом пишет 18 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

«Исполнение нацпрограммы уже отстаёт по ряду направлений, но всё ещё считается удовлетворительным. Эксперты уверены, что её ждёт сокращение финансирования из-за падения экономики», — отмечает издание.

Источник издания уточнил, что по итогам первого квартала года ожидалось достижение 231 результата нацпрограммы, но в полной мере было реализовано только шесть. В 150 случаях исполнение отстаёт по срокам, 66 мероприятий не выполнены, по девяти нет актуальных оценок. В федеральном проекте «Цифровое государственное управление» не реализовано 20 из 74 мероприятий.

Из-за пандемии могут быть перенесены мероприятия по развитию искусственного интеллекта в РФ. Ряд мероприятий могут исключить из направления «Информационная безопасность», при этом выделенные на них 1,6 млрд рублей пойдут на другие задачи.

В АЦ отметили, что исполнению программ нацпроекта дана удовлетворительная оценка. Ожидается, что некоторые невыполненные в 2019 году задачи будут завершены к 1 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, на национальный проект «Цифровая экономика» планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.