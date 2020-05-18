Рига, , 10:36 — REGNUM Центральное статистическое управление (ЦСУ) Латвии опубликовало данные о загруженности номерного фонда и спальных мест гостиниц в марте 2020 г. Оба индикатора показали минимальное значение с 1997 года, пишет 18 мая портал Tvnet.lv.

По данным ЦСУ, в Риге загруженность спальных мест в марте упала до 17,4%. В 2019 г. в городе в этот период времени загруженность спальных мест была равна 43,8%. В Латвии — до 15,9%, в марте 2019 г. — 32,5%. Оба показатели — низшие точки с 1997 года.

Отмечается, что «номерной фонд» был загружен в Риге на 18,7%. В марте 2019 г. это значение равнялось 47,7%. В Латвии, в целом, загруженность «номерного фонда» упала до 17,9%, а в 2019 году загруженность равнялась 39,9%.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.