Москва, , 10:23 — REGNUM По итогам апреля 2020 года в России было куплено 1497 новых китайских машин сегмента SUV (спортивно-утилитарных автомобилей) — на 32% меньше, чем в апреле 2019 года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

По данным аналитиков, среди китайских автомобилей данного сегмента в апреле лидировала модель Haval F7. За отчётный период её купили 373 человека.

На втором месте разместилась модель Geely Atlas с результатом 239 проданных автомобилей, что на 60% меньше уровня продаж апреля прошлого года. Тройку лидеров замыкает Chery Tiggo. Это авто было реализовано дилерами в количестве 291 единицы. Здесь наблюдается рост продаж на 68%.

На четвёртом и пятом местах соответственно внедорожник Haval H6 (114 ед.; — 71%) и Changan CS35 (98 ед; +78%).

Напомним, в апреле 2020 года российские дилеры реализовали 1531 автомобиль китайских брендов, что на 35,7% меньше количества, которое было продано в РФ в апреле 2019 года.

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