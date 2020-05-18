Чеджу, Южная Корея, , 10:24 — REGNUM В апреле 2020 года южнокорейский остров Чеджу посетили 542 258 туристов, что на 58,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

В частности, число иностранных туристов, посетивших остров, сократилось на 99,2%, до 1159 человек.

В ЦБ отмечают, что из-за пандемии коронавируса на острове Чеджу наблюдается не только сокращение туристического потока, но и спад основных экономических показателей.

Известно, что в первом квартале розничные продажи, показывающие уровень потребления, упали на 14,8%, а индекс производства в сфере услуг — на 10,3%. Индекс потребительских цен также сократился на 0,2% в годовом исчислении.

Уровень занятости составил 65,8%, а уровень безработицы — 2,6%.