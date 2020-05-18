Переславль-Залесский, Ярославская область, 18 мая 2020, 10:07 — REGNUM Администрация Переславля-Залесского Ярославской области подала исковое требование о взыскании более 21 миллиона рублей с генерального подрядчика ремонта Дома культуры — СК «Развитие» из подмосковных Люберец. Общая сумма средств, выделенных на ремонт объекта из областного бюджета в 2017 году, составляла 76 миллионов рублей. Таким образом, сейчас городские власти пытаются вернуть примерно треть суммы, уплаченной подрядчику. Третьим лицом в иске выступит Департамент финансов Ярославской области.
ИА REGNUM уже сообщало, что администрация Переславля намерена обратиться в суд с иском к строительной компании «Развитие», которая отказывалась выполнять гарантийные обязательства по ремонту Дома культуры. При проведении проверок и экспертиз (в частности, после обрушения подшива крыльца, произошедшего через месяц после торжественного открытия Дома культуры) были выявлены очень существенные недостатки и брак. От намерений до обращения в суд прошло более полугода.
Генеральный подрядчик ремонта Дома культуры СК «Развитие» зарегистрирован в подмосковных Люберцах. Ранее «Развитие» сотрудничало с компанией «Тройка РЭД», которая планирует застройку территории троллейбусного депо в Ярославле.
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