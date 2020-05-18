Москва, , 10:05 — REGNUM В РФ государство продолжает игнорировать потребности народа, замораживая деньги в бюджете, чтобы они ни при каких обстоятельствах не принесли пользу России, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он написал 18 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

«Несмотря на нарастание социально-экономического кризиса, многократно усиленного коронабесием и фактическим схлопыванием экономики России, федеральный бюджет в апреле по-прежнему был сведён с профицитом, пусть и символическим — 9,5 млрд руб. (0,2% ВВП), — написал Делягин. — Это означает, что государство продолжает игнорировать потребности народа и экономики, по-прежнему замораживая деньги народа в бюджете, чтобы они ни при каких обстоятельствах не принесли пользу России. Это либеральная политика уничтожения нашей страны и нашего народа в интересах финансовых спекулянтов и прозападного реформаторского клана, вероятно, пытающегося осуществить переворот по украинскому образцу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минфина РФ, за четыре первых месяца 2020 года в бюджет поступило 7,002 трлн рублей доходов.