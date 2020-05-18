Москва, , 09:08 — REGNUM С 18 марта в России Торгово-промышленная палата выдала 251 сертификат о форс-мажорных обстоятельствах по внешнеторговым контрактам из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил глава палаты Сергей Катырин.

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«Мы получили 761 обращение, по которым на безвозмездной основе уже выдан 251 сертификат о форс-мажорных обстоятельствах по внешнеторговым контрактам в связи с принятием мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции», — заявил ТАСС Катырин.

При этом, по его словам, за два месяца территориальные торгово-промышленные палаты, которые относятся к системе ТПП России, выдали 1240 заключений о форс-мажоре по договорам между российскими субъектами предпринимательской деятельности. Всего за этот период на рассмотрение было подано 22,8 тыс. заявлений.

Добавим, что в качестве обстоятельств непреодолимой силы ТПП свидетельствует те предпринимаемые правительством РФ или местными властями ограничительные меры, которые не позволяют компаниям выполнить свои контрактные обязательства.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте стало известно, что Минпромторг совместно с Минюстом и Минфином разрабатывают для правительства РФ документ, в соответствии с которым в России коронавирус нового типа может быть признан форс-мажором при государственных закупках.

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