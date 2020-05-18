Москва, , 09:03 — REGNUM Самозанятым Москвы вернут 495 млн рублей, уплаченных в качестве налогов в 2019 году. Об этом сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Всего в Москве 275 тыс. самозанятых, выплаты положены 194 тыс. человек.

Ефимов отметил, что многие москвичи «предпочитают самостоятельную профессиональную творческую и интеллектуальную деятельность трудоустройству в какой-либо организации», и статус самозанятого позволяет это делать легально.

Как сообщало ИА REGNUM, о мере по возврату налога за 2019 год 11 мая объявил президент России Владимир Путин. Также самозанятым предоставят налоговый капитал для расчётов в 2020 году в размере одного МРОТ.